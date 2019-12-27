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пятница, 27 декабря 2019 17:19

Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой
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Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями
Фото: dailymail.co.uk
Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями
Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями
Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями
Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями

Голливудский актер 29-летний Лиам Хемсворт познакомил новую девушку со своими родителями. Модель 21-летняя Габриэлла Брукс встретилась с Крейгом и Леоне Гемсворт на семейном обеде в Байрон Бэй, Австралия.

Автор: dailymail.co.uk
  Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями
Хемсворт познакомил девушку-модель с родителями

На фото, снятых папарацци, видно, как новая подружка актера тепло обнимается с его матерью Леоне.

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Недавно Лиам рассказал, что уже готовит документы для официального развода с певицей Майли Сайрус.

Автор: Instagram
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Хемсворт и Майли Сайрус объявили о разрыве отношений в августе этого года. Они были в браке 8 месяцев. Свадьбу устроили тайно в дорогом особняке в штате Теннесси. Вскоре после официального подтверждения разрыва Майли поймали на поцелуях с американской блогеркой. Сейчас она встречается с музыкантом Коди Симпсоном.

В октябре Лиама видели на свидании с актрисой Мэдисон Браун, однако их отношения не получили развития.

Daily Mail
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Дата
27
декабря

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