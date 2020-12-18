Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине

Ведущая с водителем остановились отдохнуть в "Богдане" у поля. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущую Лесю Никитюк обокрали во время путешествия.

Никитюк отправил "Новый канал" ее "Le маршрутке" исследовать Черниговскую область. Ведущая с водителем остановились отдохнуть в "Богдане" у поля и остались без вещей.

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"Как так можно было заснуть, чтобы не слышать воров? Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновая печь, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон. Но прежде всего вытащили телефоны и навигатор. Теперь буду все страховать", - удивилась Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк рассказала, как в ее семье сбывались предсказания. Традиционно в праздник Андрея Первозванного девушки пытались узнать свою судьбу. Его приход на Руси открывал цикл зимних девичьих гаданий, которые продолжались до 19 января. Считалось, что этот зимний период полон мистики. Поэтому девушки пытались выведать имя суженого и день свадьбы. "Новий канал" узнал у ведущей, приходилось ли ей гадать.