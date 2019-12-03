Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье

Украинская ведущая Леся Никитюк взбудоражила своих дописникив новым соблазнительным фото.
Телезвезда сидит на спинке дивана в ярко-розовой мини-платья и туфлях-лодочках. Такой ультракороткий наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Леси - длинные ноги и сочную грудь. Дополнила кокетливый образ Никитюк собранными в хвост-мальвинку волосами и ярким макияжем.
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"Ѕамашила. Оцените платье от 1-10", - подписала звезда под фото.
"Ляля", "Какие ножки", "Звезда", "Эх, какая сочная клубничка", - пишут в комментариях к снимку.
Леся Никитюк порадовала фанов серией снимков с отдыха в Египте. На одном из них позировала в купальнике с пайетками, демонстрируя красивую фигуру.
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