 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17739
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5256
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2962
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1143
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
9
4
16
4
3
Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье
Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя
Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя
Видео
Все видео
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
KAZKA выпустила новую песню
KAZKA выпустила новую песню
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1071
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1953
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5256
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 378
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 08:57

Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье
9

  Комментировать

Украинская ведущая Леся Никитюк взбудоражила своих дописникив новым соблазнительным фото.

Телезвезда сидит на спинке дивана в ярко-розовой мини-платья и туфлях-лодочках. Такой ультракороткий наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Леси - длинные ноги и сочную грудь. Дополнила кокетливый образ Никитюк собранными в хвост-мальвинку волосами и ярким макияжем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк показала лицо без макияжа

"Ѕамашила. Оцените платье от 1-10", - подписала звезда под фото.

Леся Никитюк взбудоражила своих дописникив новым соблазнительным фото в ультракоротком платье
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк радует своих поклонников фото в разных образах
Леся Никитюк радует своих поклонников фото в разных образах
Леся Никитюк радует своих поклонников фото в разных образах
Леся Никитюк радует своих поклонников фото в разных образах

"Ляля", "Какие ножки", "Звезда", "Эх, ​​какая сочная клубничка", - пишут в комментариях к снимку.

Леся Никитюк порадовала фанов серией снимков с отдыха в Египте. На одном из них позировала в купальнике с пайетками, демонстрируя красивую фигуру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Леся Никитюк засветила длинные ноги в ультракоротком платье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Химический завод выплатил пострадавшим пол миллиарда долларов

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 79203
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 15426
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10107
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 9486
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8433
Знаменитости
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 4617
Jerry Heil попала в аварию
Jerry Heil попала в аварию Просмотров: 126
"Ты для меня певица жизни": Потап поздравил Настю Каменских с победой
"Ты для меня певица жизни": Потап поздравил Настю Каменских с победой Просмотров: 1701
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
 Просмотров: 5085
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 79212
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 39099
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua