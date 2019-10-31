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четверг, 31 октября 2019 22:07

Леся Никитюк исследовала Украину на желтом "Богдане"
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В эфир выйдет тревел-шоу с Лесей Никитюк "Le маршрутка"
Фото: пресс-служба Нового канала
В эфир выйдет тревел-шоу с Лесей Никитюк "Le маршрутка"
В эфир выйдет тревел-шоу с Лесей Никитюк "Le маршрутка"
В эфир выйдет тревел-шоу с Лесей Никитюк "Le маршрутка"

4 ноября в эфир выйдет тревел-шоу с Лесей Никитюк "Le маршрутка".

Идея снять программу о путешествиях по стране возникла у Леси Никитюк еще четыре года назад, когда она путешествовала по миру. Ведущая поняла, что мало знает о туристической Украине, хотя и живет здесь. Леся собрала команду телевизионных единомышленников, нашла желтую маршрутку "Богдан" и отправилась исследовать Украину, чтобы развенчать мифы о стране.

"Украинский тревел делается, чтобы поднимать внутренний туризм. Когда придумывали идею, мы не брали города и села, а брали направления. Но основным контентом программы есть люди", - рассказывает Леся Никитюк

В каждой передаче ведущая подвозит обычных украинцев с особенными историями. Маршруткой проедет француз, живущий в украинской глубинке. А в одной из программ Дзидзьо споет оперную арию на ходу. Через таких героев покажут, чем живет современная Украина.

"Большинство украинцев находится в каких-то стереотипах о стране. Но совсем рядом происходит столько всего удивительного. Например, в Житомирской области есть суперпродвинутые фермы с экологической энергией. В Одесской области работают астрономы, которые собирают вручную мощные телескопы, а под Киевом создают легкомоторные самолеты, которые продают по всему миру", - признается режиссер-постановщик проекта Саша Мудрик.

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"Le маршрутка" - программа приключенческая, с настоящей романтикой дорог: длинными переездами, хот-догами на заправках и поломками в дороге.

"Как-то во время съемок я бегала по Житомирской трассе и собирала резину от колеса, которая отслоилась. Хорошо, что колесо не взорвалось. Мужики говорят, что это сорвало корд, а я говорю, что колесо просто "линяет". Еще в дороге отрывались амортизатор и бампер. Ремонт маршрутки влетел команде в копеечку", - говорит Леся.

В первой программе "Le маршрутка" исследует Киевской и Черкасской областях. Всего в этом сезоне ведущая путешествовать по восьми областях: Хмельницкой, Херсонской, Одесской, Полтавской, Житомирской, Донецкой, Киевской и Черкасской.

Премьера "Le маршрутки" - 4 ноября на Новом канале.

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым видео. На нем она под водой плавает в раздельном купальнике.

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