Легендарный телеведущий и актер "Друзей" - с кем из звезд прощались в 2021 году

Американский модельер Вирджил Абло, известный как основатель бренда Off-White, боролся два года с редкой и агрессивной формой рака – сердечной ангиосаркомой. С 2018 года возглавлял мужскую линию бренда Louis Vuitton. В том же году журнал Time назвал Абло одним из самых влиятельных людей мира. Дизайнера не стало 28 ноября на 42-м году. Без него остались жена Шэннон и двое детей.

Gazeta.ua вспоминает, с кем из знаменитостей прощались в этом году.

Автор: коллаж Gazeta.ua В этом году не стало артиста Миськи Барбара, американского телеведущего Ларри Кинга и хореографа Григория Чапкиса

Американского журналиста, теле- и радиоведущего Ларри Кинга не стало 23 января. Ушел из жизни в 87 лет. За три недели до смерти его госпитализировали с коронавирусом. Впрочем, телезвезда скончался от сепсиса.

С 1985-го по 2010 год он вел ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN. С 2012 года вел программу Larry King Now в интернете. Его шоу на CNN было занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое продолжительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. Провел более 40 тыс. интервью, героями которых становились почти все самые известные в США и за их пределами политики, артисты, звезды шоу-бизнеса и другие знаменитости.

Одесская актриса Ирина Токарчук, запомнившаяся благодаря ролям в "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу", скончалась 25 января от сердечного приступа на 61-м году. Более 20 лет играла в Одесском русском драматическом театре

Цимбалист Петр Сказкив ушел из жизни 4 февраля. Причиной стал рак легких, диагностированный у него в конце 2020 года. Сказкив был участником рок-коллектива "Джарап" и группы "Перкалаба". В 2015 году участвовал в шоу "Україна має талант". Дошел до финала. После этого создал семейный ансамбль "Петровичі".

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Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в 99 лет. Заболел 16 февраля, его госпитализировали на месяц. Подробности болезни не разглашали. Принц Филипп перенес операцию на сердце. Впоследствии его выписали из больницы и объявили, что его состояние улучшилось. Но 9 апреля сообщили о смерти мужа Елизаветы II.

Фото: Reuters

Жизнь писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого оборвалась ночью 30 мая в 74 года. Почти полгода боролся с раком лёгких. Работал на разных должностях в газете "Літературна Україна", был главным редактором газеты "Вісті з України", журнала "Вавилон-XX", директором издательства "Ярославів Вал". Слабошпицкий был в браке в четвертый раз. Остались жена Светлана Короненко и трое детей.

Народный артист Украины, хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис скончался 13 июня на 91 году. В декабре 2020-го попал в больницу. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Впрочем, сын танцора Грег отметил, что его отец ушел из жизни из-за старости.

Французского актера Жан-Поля Бельмонда не стало 6 сентября. Ему было 87 лет. 20 лет назад перенес инсульт. Спустя семь лет вернулся к работе на съемочную площадку. О завершении карьеры Бельмондо объявил только в 82 года. Сыграл около 100 ролей в кино и 40 – в театре. Популярность получил благодаря роли в фильме "На последнем дыхании".

Основатель группы "Мертвий Півень" и актер Мисько Барбара не дожил чуть больше месяца до 50-летия. 11 октября его не стало из-за остановки сердца. Исполнял песни на слова украинских поэтов. Музыканта считают одним из основателей украинского рока. У Миська Барбары осталась жена, режиссер Светлана Олешко.

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Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Хантера в культовом сериале "Друзья", скончался 25 октября на 59-м году. Несколько лет боролся с раком простаты. Диагностировали болезнь на последней стадии 2018 года. Заболевание распространилось на кости. С началом пандемии коронавируса самочувствие ухудшалось. Из-за болезни актер не смог принять полноценное участие в специальном эпизоде ​​сериала "Друзья".

Украинский композитор и музыкант-мультиинструменталист из группы "Хорея Казацкая" Даниил Перцов скончался от коронавируса. Ему было 48 лет.