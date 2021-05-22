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суббота, 22 мая 2021 16:08

Леди Гага рассказала о своей беременности после изнасилования

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Леди Гага рассказала о своей беременности после изнасилования
После изнасилования продюсер запер ее в студии звукозаписи. Фото: instagram.com/ladygaga

Американская певица 35-летняя Леди Гага призналась, что стала жертвой изнасилования со стороны собственного музыкального продюсера.

В результате изнасилования она забеременела, рассказала артистка Опре Уинфри в документальном сериале Apple TV.

"Мне было 19 лет, и я работала в индустрии. Продюсер сказал мне снять одежду. Я ему отказала. Тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи, он не останавливался. Не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше", - заявила певица.

После изнасилования продюсер закрыл ее на студии звукозаписи, где держал взаперти несколько месяцев. Все это время он жестоко с ней обращался. Через некоторое время она попала на лечение к психиатру.

"Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, какую я испытала, когда мужчина, меня изнасиловавший, покинул меня беременной. Меня тошнило", - добавила артистка, но так и не назвала имени продюсера.

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Модель с Днепра Наталья Чуприна заявила, что ее избили и изнасиловали. Девушка была участницей скандальной фотосессии в Дубае. Инцидент произошел после ее возвращения домой. По словам Чуприны, на нее напал мужчина, с которым она была знакома. Нападавший позвал ее вместе отдохнуть, они обсуждали ситуацию, которая произошла в ОАЭ.

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