"Лаяла, не могла выкричаться" - Jerry Heil рассказала о панических атакАХ

Украинская певица Jerry Heil рассказала о панические атаки. Фото: img.com.ua

Украинская певица и блогер Jerry Heil, призналась, что страдает от панических атак.

Первый приступ он пережил в школе. А после переезда в Киев панические атаки участились, поделилась она на странице в Instagram.

"Я в тот период боялась незнакомых людей и каждый раз, когда таких встречала - а это постоянно, потому что на улицах куча незнакомых людей - внутри живота сжимало, ноги нормально не шли, становилось трудно дышать, глаза начинали наполняться слезами", - пишет певица.

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Jerry Heil признается, что благодаря любимому делу панические атаки отступили на 6 лет, но год назад "негативные эмоции нашли новую трещину в сознании".

"То, что произошло в тот вечер год назад, действительно выглядело страшно. К тому времени уже прошел год или два, как я оставила консерваторию. Встал вопрос о возвращении в Альма Матер. Так надо было. Но я не хотела. Ощущение душевной боли, паники, беспричинного волнения. Я упала на колени. Сначала кричала. Потом... лаяла, била со всей силы по фортепиано, валялась по полу. Представьте, что думали родители... сошла с ума? Вселились бесы? Любой вариант совпадал с тем , что они наблюдали. Я кричала, но так и не смогла выкричаться", - рассказала артистка.

По ее словам, это состояние продолжалось в течение нескольких часов, а его отзвуки продолжались еще пару дней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) 27 Ноя 2019 в 12:35 PST

Певица Jerry Heil дала свой первый сольный концерт в столичном клубе Bel'etage. Во время выступления презентовала альбом "Я, Яна", в который вошло 8 песен. Кроме них были выполнены композиции, написанные еще раньше. Концерт Jerry Heil начала с песни "Охрана, отмена", которая быстро приобрела популярность в сети. За более чем час выступления певица сменила несколько образов - от пижамы с пандами в шорт с серебристым кроп-топом.