Латекс и каблуки для стриптиза: мокрая MARUV показала соблазнительную подготовку к "Танцам со звездами"

Фото: @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, поделилась бекстейджними снимками со съемок танцевального шоу "Танцы со звездами".

Фото звезда разместила в Instagram.

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На фотографиях певица сексуально позировала в черном латексном костюме и в стрипах - обуви для стриптиза и полденса. Образ MARUV завершал яркий макияж и влажные волосы.

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"Богиня, не могу дождаться твоих танцев", "ты точно победишь", "знаю за кого буду болеть", "такая красивая", "Рианна отдыхает просто", "ждем с победой свою королеву".

Недавно певица MARUV сообщила, что после концерта у нее украли реквизит со сцены. О краже звезда рассказала через Insta-stories.