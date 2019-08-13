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вторник, 13 августа 2019 13:51

Латекс и каблуки для стриптиза: мокрая MARUV показала соблазнительную подготовку к "Танцам со звездами"
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MARUV показала фото со съёмок "Танцы со звездами"
Фото: @maruvofficial
MARUV показала фото со съёмок "Танцы со звездами"
MARUV показала фото со съёмок "Танцы со звездами"
MARUV показала фото со съёмок "Танцы со звездами"
MARUV показала фото со съёмок "Танцы со звездами"

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, поделилась бекстейджними снимками со съемок танцевального шоу "Танцы со звездами".

Фото звезда разместила в Instagram.

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На фотографиях певица сексуально позировала в черном латексном костюме и в стрипах - обуви для стриптиза и полденса. Образ MARUV завершал яркий макияж и влажные волосы.

Поклонники с восторгом отреагировали на новые фото звезды

"Богиня, не могу дождаться твоих танцев", "ты точно победишь", "знаю за кого буду болеть", "такая красивая", "Рианна отдыхает просто", "ждем с победой свою королеву".

Недавно певица MARUV сообщила, что после концерта у нее украли реквизит со сцены. О краже звезда рассказала через Insta-stories.

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