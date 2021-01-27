Купальники и пикантные позы: Maruv с подругой зажгли у бассейна

Певица Maruv продолжает радовать поклонников пикантными снимками с отдыха в Дубае.

Звезда опубликовала в Instagram фото с импровизированной фотосессии с подругой, которую они устроили в бассейне на территории отеля. На фотографиях обе в черных купальниках эротично позируют друг напротив друга, демонстрируя изгибы своих фигур.

Фото: instagram.com/maruvofficial

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"Этот пост о моем офигенный отдыхе в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!", - подписала кадры певица.

Maruv не стесняется демонстрировать обнаженное тело и часто публикует откровенные фото. Недавно она позировала в сексуальном белье собственной марки, которую теперь могут приобрести ее фанаты.