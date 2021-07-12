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Кто появился в одном из самых авангардных образов на Каннском кинофестивале

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Автор: Vogue
  Супермодель Белла Хадид появилась в авангардном наряде на Каннском кинофестивале.
Супермодель Белла Хадид появилась в авангардном наряде на Каннском кинофестивале.

С 6 по 17 июля проходит 74-й Каннский кинофестиваль на французском Лазурном Берегу.

Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид принесла весь гламур haute couture на красную дорожку. Она появилась в смелом наряде с осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниэла Роузберри для Schiaparelli, премьера которой состоялась всего шесть дней назад в рамках Недели высокой моды в Париже.

В основе образа - длинное приталенное черное платье, главный акцент в нем - одна из скульптурных украшений Роузберри в виде бронхов, сделанное из позолоченной латуни.

Автор: Vogue
 

Хадид выбрала один из самых авангардных образов коллекции. Ведь, несмотря на то, что модель является одной из самых известных личностей в мире моды, она никогда не уклоняется от поддержки интересных дизайнеров.

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С 6 по 17 июля на французском Лазурном Берегу проходит 74-й Каннский кинофестиваль. После затяжного локдауна это первое крупное мероприятие, которые многие звезды посещают лично. Для звезд кинофестиваль - это не только возможность насладиться новыми фильмами, но и продемонстрировать наряды на красной дорожке.

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