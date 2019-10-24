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четверг, 24 октября 2019 11:40

"Кто подумает об Украине?" - Зеленская получила шквал критики из-за японскую образование
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Елена Зеленская посетила японскую школу.
Фото: @olenazelenska_official
Елена Зеленская посетила японскую школу.
Елена Зеленская посетила японскую школу.
Елена Зеленская посетила японскую школу.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила японскую школу и сравнила условия с украинскими учебными заведениями.

Соответствующие фото супруга президента опубликовала в Instagram.

По словам Зеленского, каждая японская школа имеет своего диетолога, чтобы подстроить питание под нужды ребенка.

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"Меня невероятно поразило то, насколько активно дети участвуют во всех процессах. Например, во время обеда есть дежурные, раздающие блюда, дети самостоятельно занимаются уборкой в школах, а на уроках спорта они собственноручно измеряют показатели других учеников. Уверена, это развивает чувство ответственности, дисциплинированности и дружеские отношения в коллективе", - прокомментировала первая леди.

Зеленская отметила, что для японских учителей важны не нормативы или оценки, а личный прогресс каждого ребенка.

"Благодарна за гостеприимство и информативную встречу", - подытожила женщина.

Пользователи сети в момент отреагировали на публикацию жены гаранта.

"Замечательный опыт для развития образования Украины", "на других смотрим, лучше бы на наше будущее посмотрели", "побывайте лучше в сельских школах Украины, неизгладимое впечатление", "вам нужно изменить дизайнера, ужасные вещи носите", "а про Украину кто подумает?".

Президентская чета Зеленских посетили интронизации Императора Японии Нарухито. Фото нарядов президента и первой леди появились на просторах Instagram.

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