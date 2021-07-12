Кто на свете всех милее: какими изысканными образами поражают знаменитые красавицы в этом году

На днях американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид прилетела во Францию ​​для участия в Каннском кинофестивале и Неделе моды в Париже. На торжествах супермодель поразила необычайным образом. Хадид появилась в длинном белом платье с полупрозрачным черным шлейфом. Образ дополнила массивными серьгами и высокой прической.

Автор: instagram.com/bellahadid Супермодель Белла Хадид поразила своим необычайным образом

Автор: instagram.com/bellahadid

Конечно, поклонники пришли в восторг от роскошного вида звезды.

Какими изысканными образами поражали знаменитые красавицы в этом году, читайте в материале Gazeta.ua.

Выступление популярной певицы 51-летней Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. Гостей поразил непревзойденный вид артистки. Лопес надела элегантный белый костюм и пальто. Довершила образ ценными украшениями с бриллиантами.

Автор: instagram.com/jlo Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США

Французская модель и супруга актера Венсана Касселя 24-летняя Тина Кунаки на испанском курорте Ибица удивляет не только откровенными купальниками, но и красивыми платьями. Так, она поделилась фотографией, на которой позирует в элегантном коричневом мини-платье вблизи отеля Bulgari.

Автор: instagram.com/tinakunakey Французская модель Тина Кунаки похвасталась стройными ножками в изысканном мини

Долгожданным событием стала церемония вручения наград "Оскар 2021", которая состоялась в конце апреля. Голливудские звезды сияли на красной дорожке и, конечно, не остались незамеченным.

Так, американская актриса 54-летняя Хэлли Берри появилась в длинном платье цвета фуксии от Dolce & Gabbana.

Автор: Instagram.com/halleberry Для церемонии «Оскар 2021» Хэлли Берри выбрала платье от Dolce & Gabbana

Также на церемонии не остались без внимания появление и эффектный наряд американской актрисы 45-летней Риз Уизерспун. Звезда фильма "Блондинка в законе" поразила роскошным красным платьем от Christian Dior.

Автор: instagram.com/reesewitherspoon На церемонии «Оскар 2021» Риз Уизерспун поразила роскошной красным платьем от Christian Dior

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Есть платья, которые поражают публику и надолго остаются главной новостью на таблоидах. А есть образы, которые становятся легендарными и популярными даже через много лет после дебюта. Gazeta.ua вспоминает самые известные платья, которые оставили след в истории моды.