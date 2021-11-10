"Кто хочет стать миллионером" – раскрыли имя ведущего интеллектуального шоу

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 4770
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 954
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3519
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 792
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5571
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2862
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3267
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10368
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1719
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6093
Фото
Все фото
5
5
5
9
5
Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового &quot;холостяка&quot;
Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового "холостяка"
People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка
People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка
Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома
Кристина Соловий топлесс и в розовой фате позировала для обложки альбома
Видео
Все видео
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту
Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали за трогательным прощанием в аэропорту
Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера
Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера
Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала
Семейный вечер и бальный экзамен. Кто покинул "Танці із зірками" в шаге от четвертьфинала
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1584
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9207
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1017
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1170
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 7002
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 594
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
среда, 10 ноября 2021 14:29

"Кто хочет стать миллионером" – раскрыли имя ведущего интеллектуального шоу

  Комментировать

Объявили имя ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером". Недавно канал ICTV сообщил о возвращении интеллектуального проекта.

Участники шоу смогут заработать деньги в игре с актером Станиславом Бокланом.

"Я впервые буду в роли ведущего. Конечно, чувствую ответственность, поэтому у нас с командой уже идет серьезная подготовка. Точно не буду строгим смотрителем, буду поддерживать, но, разумеется, без подсказок. В нервных ситуациях постараюсь успокоить, к каждому игроку буду искать подход. Как вести себя, окончательно пойму уже в кресле перед игроком", - поделился народный артист Украины.

Автор: предоставлено пиар-менеджером ICTV
  Народный артист Украины Станислав Боклан стал ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером"
Народный артист Украины Станислав Боклан стал ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Игра в кальмара" получит продолжение

Редакторы шоу подготовили интересные вопросы, которые не требуют от будущих игроков научных степеней, но помогут проверить их внимательность и любознательность.

Актер 61-летний Станислав Боклан поделился нежным снимком с женой 62-летней Натальей Клениной. Звезда сериала "Слуга народа" редко публикует совместные фото с любимой. На фотографии супруги чувственно позировали. Фотосессию актеры устроили в парке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Кто хочет стать миллионером" – раскрыли имя ведущего интеллектуального шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Самое читаемое
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 10566
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 9315
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: &quot;Какая-то непропорциональная&quot;
Украинскую Кардашян захейтили из-за чрезмерной худобы: "Какая-то непропорциональная"
10
 Просмотров: 9288
&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
 Просмотров: 6345
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
В Киеве прощались с экс-нардепом Звягильским. Пришли Ахметов, Кличко и Бойко
14
 1 Просмотров: 6192
Знаменитости
Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
Уилл Смит пил галлюциногенный чай после разрыва с женой
5
 Просмотров: 387
Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового "холостяка"
Львовский бизнесмен из США: объявили имя нового "холостяка"
5
 Просмотров: 585
People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка
People показал самого сексуального мужчину планеты. И это не Капитан Америка
5
 Просмотров: 855
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
Съемки на рассвете и участие финалистки "Мисс Украина": Vaha выпустил чувственный клип
 Просмотров: 72
Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
Трансгендерная топ-модель впервые стала амбассадором Armani
9
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
8
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
2
Президент Зеленский не будет писать радиодиктант
2
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
1
Не про політику
1
Зеленского посадили за руль поезда
Голосов: 43822
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть