"Кто хочет стать миллионером" – раскрыли имя ведущего интеллектуального шоу

Объявили имя ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером". Недавно канал ICTV сообщил о возвращении интеллектуального проекта.

Участники шоу смогут заработать деньги в игре с актером Станиславом Бокланом.

"Я впервые буду в роли ведущего. Конечно, чувствую ответственность, поэтому у нас с командой уже идет серьезная подготовка. Точно не буду строгим смотрителем, буду поддерживать, но, разумеется, без подсказок. В нервных ситуациях постараюсь успокоить, к каждому игроку буду искать подход. Как вести себя, окончательно пойму уже в кресле перед игроком", - поделился народный артист Украины.

Автор: предоставлено пиар-менеджером ICTV Народный артист Украины Станислав Боклан стал ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером"

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Редакторы шоу подготовили интересные вопросы, которые не требуют от будущих игроков научных степеней, но помогут проверить их внимательность и любознательность.

Актер 61-летний Станислав Боклан поделился нежным снимком с женой 62-летней Натальей Клениной. Звезда сериала "Слуга народа" редко публикует совместные фото с любимой. На фотографии супруги чувственно позировали. Фотосессию актеры устроили в парке.