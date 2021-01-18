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понедельник, 18 января 2021 14:03

Кто будет играть вместо Саманты в продолжении "Секс в большом городе"

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Кто будет играть вместо Саманты в продолжении &quot;Секс в большом городе&quot;
Героиню Саманту заменят сразу 2 новыми персонажами. Фото: instagram.com/sexandthecity_life

Героиню Саманту, роль которой исполняла Ким Кэтролл, в продолжении сериала "Секс в большом городе" заменят 2 новыми персонажами. Продюсеры отметили, что хотят создать сериал "таким же расово разнообразным и красочным, как сам Нью-Йорк".

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"Смешно, что жизнь в таком "плавильном котле", как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представляем 2 новых персонажей, сильных и смелых цветовых женщин, которые помогут представить сериал новому поколению зрителей и более точно отобразить мир, в котором мы живем. Пришло время показать в сериале лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", - сказал инсайдер изданию Daily Mail.

Американский сериал "Секс в большом городе" перезапустят. Будет выходить на стриминговом сервисе HBO. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер объяснила, почему Кэтролл не снимется в продолжении культового сериала.

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