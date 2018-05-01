Космическая ONUKA и стильные The Erised: музыкальные новинки этой весны

После затянувшейся холодной зимы украинские артисты порадовали своих слушателей новыми работами, которые создают весеннее настроение. Среди новинок:
Drofa – Believer
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Мягкий и приятный трек для тех, кому нужно расслабиться и отвлечься от бытовых мыслей. Идеально подойдет для свидания и для прогулки в одиночку.
Naosleep – Just In Time
Мягкая, спокойная песня с очень приятным женским вокалом. Она так и шепчет нам расслабиться, вдохнуть побольше весеннего воздуха и обнять любимого человека.
ONUKA – VSESVIT
Первая песня из свежего альбома Наты Жижченко MOZAЇKA. Современная, стильная мелодия с определенными космическими мотивами заряжает бодростью и энергией.
Jamala – Крила
Спокойная песня, переполненная лирикой и каким-то уравновешенным спокойствием. Посвящается близким людям.
Omodada Gee – Edynyi Ptah
Песня Лесика Омодады, украинского мультиинструменталиста. Мягкий, очень по-летнему прохладный инди-трек лучший вариант для прогулки вечером.
MOZGI – Алё Алё
Забавный шуточный трек обо всем: стёб над рэпом, разнообразием музыкальной индустрии и над всем хайпом, который сейчас окружает нас.
На днях группа The Erised презентовала новый One Hundred EP, содержащий 4 стильных и свежих трека.
Ранее музыкальный критик Игорь Панасов заявил, что с появлением Онуки украинская музыка прогрессирует.
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