Королева голышом сделала стойку на руках

Российская певица 46-летняя Наталья Королева удивила пользователей откровенным фото. Артистка, которая родилась в Киеве, голышом сделала стойку на руках. Фотографию опубликовала на странице в Instagram.
Эпатажная выходка Королевой стала реакцией на скандал, в который недавно попала Светлана Лобода. Последняя использовала в личном блоге не свою фотографию без разрешения владелицы.
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"Сегодня утром меня так поразил пост Светланы Лободы. В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а здесь - шкандаль. Девушки, не ссорьтесь. @lobodaofficial и @nude_yogagirl, Вы - богини. Вы прекрасны", - прокомментировала фото певица.
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Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial ! В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! 😱 Деффчонки, не ссорьтесь! @lobodaofficial 🙏🏻@nude_yogagirl Вы - богини! Вы - прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!! p.s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!!!💋 Я знаю, что я прекрасна!!! #Скромница Королева!!! 👑🤭😜✌️#наташакоролева #ягодка #символюности
Также Королева закрыла возможность комментировать фото. В конце добавила - "я знаю, что я прекрасна".
10 июля Лобода разместила в своем аккаунте обнаженную фотографию, которая оказалась собственностью другой девушки. Некоторые пользователи заподозрили, что на снимке изображена не Лобода, но певица игнорировала их замечания.
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