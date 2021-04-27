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вторник, 27 апреля 2021 07:22

Королева бурлеска засветила грудь в сексапильном белье

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Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз не прекращает радовать поклонников откровенным контентом.

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует возле ретро-авто в комплекте голубого кружевного белья, чулках и кожаных перчатках в тон, засветив соски и плоский животик.

Автор: nstagram.com/ditavonteese
  Королева бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз рассказала о своей любви к белью
Королева бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз рассказала о своей любви к белью

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"Я всегда восхищался нижним бельем, как символом женственности. Я работала в магазине нижнего белья с 15 лет. Моя любовь к белью - это действительно то, что положило начало всей моей карьере, сначала воспроизведения пин-апов в винтажном стиле, потом бурлеск. Я всегда думала о белье как о чем-то особенном, что одеваю под свою одежду. В конце концов, я узнала о силе его искушения, но все еще чувствую, что когда ты надеваешь белье, которое любишь, прежде всего для себя, это и есть мастерский соблазн. Речь идет не о заманивание кого-то, а о создании приятного существования, к которому хочется пригласить других. Гламур, подтянутость и доступность всегда были целями моего собственного фирменного бренда ditavonteeselingerie", - написала под фото звезда.

Снимок вызвал настоящий фурор в сети. В комментариях фанаты оценили и белье, и фигуру танцовщицы.

Ранее в фотоблоге Дита фон Тиз запостила эротический снимок, на котором позировала топлесс и с розовым кнутом. Звезда дополнила свой образ перчатками и фуражкой в ​​тон.

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