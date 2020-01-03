Король Ночи больше не будет учить Ведьмака трюкам

Фото:gameofthrones.fandom.com

Владимир Фурдик, актер, игравший Короля Ночи в известном сериале "Игра престолов", и каскадер, больше не ставит трюков в "Ведьмаке".

Об этом он написал в своем твиттере в ответ на вопрос поклонника.

Что именно послужило причиной прекращения работы –неизвестно. Кто займет его место, тоже пока не говорят.

Съемки продолжения начнутся в феврале 2020 года. Создатель сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

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18 декабря 1946-го родился Стивен Спилберг – режиссер "Инопланетянина" и "Близких контактов третьей степени", "Челюстей" и "Парка Юрского периода", "Линкольна" и "Списка Шиндлера", "Индианы Джонса" и еще пары десятков картин на века.