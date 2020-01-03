Король Ночи больше не будет учить Ведьмака трюкам

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1152
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2070
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2151
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 540
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3087
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1593
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4032
Фото
Все фото
9
5
5
13
6
Алина Байкова похвасталась худым телом на пляже
Алина Байкова похвасталась худым телом на пляже
Рита Ора показала грудь на вечеринке
Рита Ора показала грудь на вечеринке
В самом нижнем белье: Рианна показала коллекцию ко Дню влюбленных
В самом нижнем белье: Рианна показала коллекцию ко Дню влюбленных
15 участниц &quot;Мисс Вселенная&quot; показались без макияжа
15 участниц "Мисс Вселенная" показались без макияжа
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1062
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1152
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3087
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 774
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1377
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 603
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 13:48

Король Ночи больше не будет учить Ведьмака трюкам

  Комментировать
Король Ночи больше не будет учить Ведьмака трюкам
Фото:gameofthrones.fandom.com

Владимир Фурдик, актер, игравший Короля Ночи в известном сериале "Игра престолов", и каскадер, больше не ставит трюков в "Ведьмаке".

Об этом он написал в своем твиттере в ответ на вопрос поклонника.

Что именно послужило причиной прекращения работы –неизвестно. Кто займет его место, тоже пока не говорят.

Съемки продолжения начнутся в феврале 2020 года. Создатель сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Звездные войны" открыли новую страницу в истории Голливуда

18 декабря 1946-го родился Стивен Спилберг – режиссер "Инопланетянина" и "Близких контактов третьей степени", "Челюстей" и "Парка Юрского периода", "Линкольна" и "Списка Шиндлера", "Индианы Джонса" и еще пары десятков картин на века.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Король Ночи больше не будет учить Ведьмака трюкам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Виктор Колотов умер после охоты

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 34326
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 22617
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 19710
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11916
&quot;Слуга&quot;: повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 2 Просмотров: 10224
Знаменитости
Леся Никитюк рассмешила пользователей приготовлением оливье
Леся Никитюк рассмешила пользователей приготовлением оливье Просмотров: 81
Алина Байкова похвасталась худым телом на пляже
Алина Байкова похвасталась худым телом на пляже
9
 Просмотров: 792
Рита Ора показала грудь на вечеринке
Рита Ора показала грудь на вечеринке
5
 Просмотров: 3348
В самом нижнем белье: Рианна показала коллекцию ко Дню влюбленных
В самом нижнем белье: Рианна показала коллекцию ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 522
15 участниц "Мисс Вселенная" показались без макияжа
15 участниц "Мисс Вселенная" показались без макияжа
13
 Просмотров: 3807
Больше всего комментируют
10
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
2
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Голосов: 39304
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua