"Кони уже задолбали" - Каминская показала, как качает ягодицы для будущего принца

Певица Слава Каминская показала, как поддерживает стройную фигуру.

Исполнительница качает ягодицы в тренажерном зале и продолжает ждать своего принца. Видео-доказательство звезда опубликовала в Instagram.

"А я до сих пор жду принца, кони уже задолбали", - написала Каминская.

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Селебрити надела на тренировку обтягивающие лосины и короткий черный топ. Таким спортивным луком женщина подчеркнула свои прелести и показала стройную фигуру.

Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская выпустила семь песен о личных историях из своей жизни. После окончания работы в группе "Неангелы" звезда решила поделиться своими внутренними переживаниями о пережитых чувствах, боли и любви.