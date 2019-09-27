Концерты по всему миру: Alyona Alyona выпустила клип на новый трек

Alyona Alyona выпустила новый клип. Фото: @alyona.alyona.official

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на трек под названием "Завтра".

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале рэперши.

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Этим летом исполнительница объездила многие страны с концертами. Реперка выступала в Венгрии, в Италии и других странах Европы.

Об этих путешествиях рассказывается в клипе "Завтра", в котором появились российский рэпер Noize MC и британский исполнитель Skepta.

Певица анонсировала свой сольный концерт в Киеве, который запланирован на 6 декабря.

Исполнительница Alyona Alyona показала, как выглядела в детстве. На фото будущая звезда хип-хопа стоит в окружении друзей.