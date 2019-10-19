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суббота, 19 октября 2019 13:29

Концертный рейдер Лободы имеет пункты о Роллс-Ройсе и Дом Периньон

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Концертный рейдер Лободы имеет пункты о Роллс-Ройсе и Дом Периньон
Лобода требует для себя новый чайник без накипи. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и менее 2 охранников.

Об этом рассказал звездный промоутер Сергей Лавров в интервью изданию kp.ru.

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По его словам, директор артистки лично проверяет посуду. Как-то один раз организаторы ее выступления принесли исполнительницы чайник с накипью. В итоге все завершилось жутким скандалом.

Все требования Лободы уместились на 15-ти страницах. Летает Светлана только бизнес-классом, место в самолете - строго 1А, которое у окна. Номер в отеле - президентский люкс.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Авто должно быть только Роллс-Ройс или Майбах не старше 2 лет, везде вай-фай, в гримерке - напитки и закуски с "ресторанной подачей". Из напитков Лобода требует итальянское вино 12-летней выдержки и шампанское Dom Perignon (около 6 тыс. грн за бутылку. - Gazeta.ua).

Ранее журналисты узнали, что в райдере она просит купленные короткие спортивные носки (белые и черные, 6 пар) и черные и бежевые капроновые носки (6 пар). Для каких целей, не уточняется.

Лобода предстала перед камерой, танцуя в соблазнительном боди с блестками. Наряд эффектно подчеркивал стройность звезды.

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