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четверг, 07 мая 2020 02:48

Комик Дядя Жора попал в больницу с инсультом

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Комик Дядя Жора попал в больницу с инсультом
Дядя Жора попал в больницу. Фото: Лига

Украинский шоумен и комик Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский) признался, что попал в больницу, где у него диагностировали инсульт.

Это случилось несколько дней назад, рассказал он подписчикам в Instagram.

Сейчас он чувствует себя лучше. Шоумен находится на лечении в одной из больниц Киева.

Комик отметил, что если бы кто-то неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил. Дядя Жора ведет правильный образ жизни, занимается спортом, много работает, всегда энергичный и веселый, но это не уберегло его от заболевания.

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Стало известно, что врачи заявили, что коронавирус может вызвать внезапные инсульты в 30-40-летних людей. Предполагают, что инфекция вызывает повышенное сгущение в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту.

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