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вторник, 30 июля 2019 12:34

"Коля, это был знак" - нардеп Николай Тищенко перед работой в Раде попал в больницу

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&quot;Коля, это был знак&quot; - нардеп Николай Тищенко перед работой в Раде попал в больницу
Николай Тищенко сломал руку после выборов. Фото: @nikolaytyshchenko

Украинский ресторатор и новоиспеченный нардеп Николай Тищенко сломал руку и перенес операцию.

О пережитых неприятностях шоумен рассказал поклонникам в Instagram.

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По словам Тищенка, операция прошла успешно и он уже готов возвращаться к делам в качестве депутата партии "Слуги народа".

"Спасибо за поддержку. Победа далась нелегко. Сделал операцию и сразу еду с командой "Слуги народа" на мастеркласс. Пора в бой", - прокомментировал народный депутат.
Подписчики Тищенка начали активно комен6туваты видео-публикации.

"Лечитесь", "не подведи, хочется чтобы все было как можно лучше", "Коля, это был знак", "надолго вас хватит?", "победа ценой сломанной руки? Где связь?".

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Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Недавно центральная избирательная комиссия объявила предупреждение Николаю Тищенко за незаконную предвыборную агитацию.

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