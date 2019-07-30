"Коля, это был знак" - нардеп Николай Тищенко перед работой в Раде попал в больницу

Украинский ресторатор и новоиспеченный нардеп Николай Тищенко сломал руку и перенес операцию.
О пережитых неприятностях шоумен рассказал поклонникам в Instagram.
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По словам Тищенка, операция прошла успешно и он уже готов возвращаться к делам в качестве депутата партии "Слуги народа".
"Спасибо за поддержку. Победа далась нелегко. Сделал операцию и сразу еду с командой "Слуги народа" на мастеркласс. Пора в бой", - прокомментировал народный депутат.
Подписчики Тищенка начали активно комен6туваты видео-публикации.
"Лечитесь", "не подведи, хочется чтобы все было как можно лучше", "Коля, это был знак", "надолго вас хватит?", "победа ценой сломанной руки? Где связь?".
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Недавно центральная избирательная комиссия объявила предупреждение Николаю Тищенко за незаконную предвыборную агитацию.
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