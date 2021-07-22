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четверг, 22 июля 2021 13:02

"Коллаба Деми и Брюса" - дочь голливудских актеров отметила юбилей в бикини
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Дочь звездной экс-четы Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут отпраздновала юбилей. Актрисе исполнилось 30 лет.

Снимками с празднования поделилась в Instagram. По случаю дня рождения женщина устроила вечеринку на природе в компании друзей и родственников. На празднике были и родители Скаут.

"Я - коллаба Деми и Брюса", - подписала совместное фото с родными актриса.

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Дочь голливудских актеров поменяла за праздник несколько бикини: сначала была в изумрудном, затем - в желтом. Артистка вместе с друзьями развлекалась на надувном бассейне-горке и играла в мяч.

Скаут отметила 30-летие на природе
Фото: instagram.com/scoutlaruewillis
Скаут отметила 30-летие на природе
На праздновании были и звездные родители Скаут - Деми Мур и Брюс Уиллис
Скаут отметила 30-летие на природе с друзьями
Скаут отметила 30-летие на природе с друзьями

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер поделилась с поклонниками жаркими фотографии. Румер Уиллис позировала в черном сплошном купальнике с открытой спиной, демонстрируя стройную фигуру. Волосы девушка собрала рукой. Также Румер поделилась несколькими селфи. На одном из кадров актриса отдыхает на яхте, на другом позирует в платье с сверхглубоким декольте.

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