Клип украинки попал в список "Грэмми"

На премию "Грэмми" в номинации "Лучшее видео" претендует клип Montero рэпера Lil Nas X. Его режиссерами стали украинка Таня Муиньо и сам исполнитель.

Номинанты объявятся 31 января 2022 года, говорится на сайте премии.

Lil Nas X выпустил песню Montero (Call Me By Your Name) в марте 2021 года.

Клип сейчас имеет более 395 млн. просмотров.

Исполнитель предстает в клипе в образе то ли Евы, то ли Адама, которых соблазняет змей. Его судят в чистилище, после чего он попадает в ад, где соблазняет Сатану.

Одесский режиссер Таню Муиньо сняла видеоработу для дуэтного сингла One Right Now американского рэпера Post Malone и канадского исполнителя The Weeknd. Ролик был опубликован в YouTube Post Malone.