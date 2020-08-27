Клаудии Шиффер - 50: новые образы супермодели

Фото: Іnstagram.com/claudiaschiffer/

25 августа легендарная супермодель Клаудия Шиффер отметила свое 50-летие. Из-за карантина звезда не устраивала грандиозных празднований, однако показала свои любимые образы многочисленным подписчикам в Instagram, а также "пригласила" в свою гардеробную британский журнал Vogue.

На своей странице знаменитость похвасталась подарками, в частности сумочкой Devotion, которую ей прислали дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Также звезда опубликовала видео, где она задувает на торте свечи.

Поклонники супермодели засыпали ее поздравлениями и комплиментами: "Всегда элегантная и красивая!", "Поделись, как быть такой идеальной", "Поздравляю! Клаудия, тебе сегодня 29?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительница Лола из "Школы" устроила фотосессию топлес

Клавдия Шиффер является рекордсменкой среди коллег-моделей по количеству обложек, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.