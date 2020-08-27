Клаудии Шиффер - 50: новые образы супермодели

25 августа легендарная супермодель Клаудия Шиффер отметила свое 50-летие. Из-за карантина звезда не устраивала грандиозных празднований, однако показала свои любимые образы многочисленным подписчикам в Instagram, а также "пригласила" в свою гардеробную британский журнал Vogue.
На своей странице знаменитость похвасталась подарками, в частности сумочкой Devotion, которую ей прислали дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Также звезда опубликовала видео, где она задувает на торте свечи.
Поклонники супермодели засыпали ее поздравлениями и комплиментами: "Всегда элегантная и красивая!", "Поделись, как быть такой идеальной", "Поздравляю! Клаудия, тебе сегодня 29?"
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Клавдия Шиффер является рекордсменкой среди коллег-моделей по количеству обложек, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.
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