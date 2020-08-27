 
Ексклюзивы
1/5
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 90
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 423
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 594
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1566
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2682
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1881
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 486
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2025
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 702
Фото
Все фото
6
6
7
5
6
Джамала отмечает день рождения: как крымчанка стала успешной
Джамала отмечает день рождения: как крымчанка стала успешной
Клаудии Шиффер - 50: новые образы супермодели
Клаудии Шиффер - 50: новые образы супермодели
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Модель Жизель Оливейра полностью обнажилась для фотосессии
Модель Жизель Оливейра полностью обнажилась для фотосессии
Видео
Все видео
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца
Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца
Положинский отказался от ордена
Положинский отказался от ордена
"Lonely" — Макс Барских выпустил совместную песню с Джаро
"Lonely" — Макс Барских выпустил совместную песню с Джаро
"Белый танец" — новая диско-драма от Оли Поляковой
"Белый танец" — новая диско-драма от Оли Поляковой
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 486
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 702
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5409
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3222
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1260
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 10:14

Клаудии Шиффер - 50: новые образы супермодели
6

  Комментировать

Клавдия Шиффер примеряла новые образы к своему 50-летию
Фото: Іnstagram.com/claudiaschiffer/
Клавдия Шиффер примеряла новые образы к своему 50-летию
Клавдия Шиффер примеряла новые образы к своему 50-летию
Клавдия Шиффер примеряла новые образы к своему 50-летию
Клавдия Шиффер примеряла новые образы к своему 50-летию

25 августа легендарная супермодель Клаудия Шиффер отметила свое 50-летие. Из-за карантина звезда не устраивала грандиозных празднований, однако показала свои любимые образы многочисленным подписчикам в Instagram, а также "пригласила" в свою гардеробную британский журнал Vogue.

На своей странице знаменитость похвасталась подарками, в частности сумочкой Devotion, которую ей прислали дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Также звезда опубликовала видео, где она задувает на торте свечи.

Поклонники супермодели засыпали ее поздравлениями и комплиментами: "Всегда элегантная и красивая!", "Поделись, как быть такой идеальной", "Поздравляю! Клаудия, тебе сегодня 29?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительница Лола из "Школы" устроила фотосессию топлес

Клавдия Шиффер является рекордсменкой среди коллег-моделей по количеству обложек, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Клаудии Шиффер - 50: новые образы супермодели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Власть взялась арестовывать украинских деятелей

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

Самое читаемое
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 15165
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 11529
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10935
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 10818
Тимошенко подключили к ИВЛ
Тимошенко подключили к ИВЛ 1 Просмотров: 8757
Знаменитости
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
 Просмотров: 54
Джамала отмечает день рождения: как крымчанка стала успешной
Джамала отмечает день рождения: как крымчанка стала успешной
6
 Просмотров: 171
Кэти Перри родила дочь: как назвали малыша
Кэти Перри родила дочь: как назвали малыша Просмотров: 162
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 2952
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 8397
Больше всего комментируют
8
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
4
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
4
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
Голосов: 41246
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua