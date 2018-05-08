Кирстен Данст родила сына

Кирстен Данст стала мамой Фото: Pinterest

35-летняя Кирстен Данст и ее 30-летний жених Джесси Племонс впервые стали родителями.

Первенец пары, у Данст и Племонса родился мальчик, появился на свет в минувшие выходные. Кирстен и Джесси, по его словам, невероятно счастливы и горды быть родителями здорового малыша. Сообщил инсайдер приближенный к актерам.

"Дела обстоят просто отлично", — рассказал он.

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О беременности Кирстен Данст впервые заговорили в декабре. В январе же актриса эти слухи подтвердила, снявшись в фотосессии для бренда Rodarte и продемонстрировав свой уже сильно округлившийся живот. Чуть больше года назад Кирстен призналась, что расширение ее семьи — это то, к чему она стремилась.