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четверг, 14 ноября 2019 00:05

Ким Кардашьян засветила "похищенные" драгоценности в рекламе
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Коллекция духов вышла под названием Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloe
Фото: Instagram
Коллекция духов вышла под названием Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloe
Коллекция духов вышла под названием Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloe
Коллекция духов вышла под названием Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloe
Бриллиантовая кольцо, которое Канье Уэста подарил жене в 2016 году

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала 2 бриллиантовые кольца, которые ей подарил муж Канье Уэст, в рекламной кампании ее новой коллекции духов KKW.

На снимках знаменитость позировала вместе с сестрами Хлоей и Кортни. Все трое держат в руках прозрачные флаконы с духами. На руках и на шее имеют блестящие украшения.

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На пальце Ким внимательные пользователи заметили перстень с овальным бриллиантом. Такой же на 20 карат рэпер подарил жене летом 2016-м. Однако о его похищении звезда заявила того же года. Тогда трое преступников ограбили гостиничный номер Кардашьян в Париже. Ким заявила, что ее держали связанной, пока забирали драгоценности на более чем $10 млн.

Автор: Instagram
  Бриллиантовая кольцо, которое Канье Уэста подарил жене в 2016 году
Бриллиантовая кольцо, которое Канье Уэста подарил жене в 2016 году

Однако недавно появилась информация, что кольцо Ким заметили в одном из итальянских ювелирных магазинов. Также некоторые фанаты считают, что знаменитость просто могла сделать копию дорогого украшения.

В сентябре Ким Кардашьян поразила сеть снимком без макияжа. Фото появилось на просторах Instagram.

The Sun
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