Ким Кардашьян захватила новыми снимками

Американская актриса и бизнесвумен 40-летняя Ким Кардашьян порадовала своих поклонников интересными образами. Снимки опубликовала в Instagram.
На фотографиях Кардашьян появилась в блестящих обтягивающих комбинезонах, что подчеркнули ее соблазнительные формы. В руках звезда держала флакончики с духами.
"Три новые захватывающие ароматы, упакованные в металлические бутылки в форме сердца именно ко Дню влюбленных", - написала Ким, рекламируя новую коллекцию ароматов KKW Fragrance Heart.
Сторонники пришли в восторг от новых фотографий.
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Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются после 6 лет брака.
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