Ким Кардашьян захватила новыми снимками

Фото: Instagram.com

Американская актриса и бизнесвумен 40-летняя Ким Кардашьян порадовала своих поклонников интересными образами. Снимки опубликовала в Instagram.

На фотографиях Кардашьян появилась в блестящих обтягивающих комбинезонах, что подчеркнули ее соблазнительные формы. В руках звезда держала флакончики с духами.

"Три новые захватывающие ароматы, упакованные в металлические бутылки в форме сердца именно ко Дню влюбленных", - написала Ким, рекламируя новую коллекцию ароматов KKW Fragrance Heart.

Сторонники пришли в восторг от новых фотографий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эффектная Лопес сверкнула прелестями в фотосессии для глянца

Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются после 6 лет брака.