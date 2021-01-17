 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль, имеет спортивную подвеску и другой дизайн - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль, имеет спортивную подвеску и другой дизайн - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 117
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 270
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
1 Просмотров: 450
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 522
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 702
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1080
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1584
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1593
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 387
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
3
5
5
5
Ким Кардашьян захватила новыми снимками
Ким Кардашьян захватила новыми снимками
&quot;Начинаю борьбу с &quot;десяточкой &quot;- Джамала рассекретила свой вес
"Начинаю борьбу с "десяточкой "- Джамала рассекретила свой вес
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Эффектная Лопес сверкнула прелестями в фотосессии для глянца
Эффектная Лопес сверкнула прелестями в фотосессии для глянца
Американская рэперка прикрыла пышные формы простыней
Американская рэперка прикрыла пышные формы простыней
Видео
Все видео
"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни
"Чарівна зима". Кристина Луговая поделилась историей создания песни
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
4 Просмотров: 3222
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 540
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1917
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6174
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 189
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
воскресенье, 17 января 2021 23:46

Ким Кардашьян захватила новыми снимками
6

  Комментировать

Ким Кардашьян покоряет интересными образами
Фото: Instagram.com
Ким Кардашьян покоряет интересными образами
Ким Кардашьян покоряет интересными образами
Ким Кардашьян покоряет интересными образами
Ким Кардашьян покоряет интересными образами

Американская актриса и бизнесвумен 40-летняя Ким Кардашьян порадовала своих поклонников интересными образами. Снимки опубликовала в Instagram.

На фотографиях Кардашьян появилась в блестящих обтягивающих комбинезонах, что подчеркнули ее соблазнительные формы. В руках звезда держала флакончики с духами.

"Три новые захватывающие ароматы, упакованные в металлические бутылки в форме сердца именно ко Дню влюбленных", - написала Ким, рекламируя новую коллекцию ароматов KKW Fragrance Heart.

Сторонники пришли в восторг от новых фотографий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эффектная Лопес сверкнула прелестями в фотосессии для глянца

Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются после 6 лет брака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ким Кардашьян захватила новыми снимками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

Первый развод католику дали перед смертью

Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе

Военные США потеряли водородную бомбу

Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности

Ввели "сухой закон"

Туалет стал привилегией богачей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 21564
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 9927
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 9603
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 7 Просмотров: 8811
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 7956
Знаменитости
"Начинаю борьбу с "десяточкой "- Джамала рассекретила свой вес
"Начинаю борьбу с "десяточкой "- Джамала рассекретила свой вес
3
 Просмотров: 855
Alyona Alyona получила €10 тыс. от ЕС
Alyona Alyona получила €10 тыс. от ЕС Просмотров: 999
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 7956
Жена Виктора Павлика рассказала, когда родит первенца
Жена Виктора Павлика рассказала, когда родит первенца Просмотров: 1242
Том Круз купил роботов для Covid-тестов подчиненным
Том Круз купил роботов для Covid-тестов подчиненным Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
ОРДЛО передадут украинских пленных
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
Голосов: 42286
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть