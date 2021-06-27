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воскресенье, 27 июня 2021 19:06

Ким Кардашьян показала горячие снимки с сестрой Глое

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Ким Кардашьян показала горячие снимки с сестрой Глое
Глое Кардашян исполнилось 37 лет. Фото: instagram.com

Глое Кардашьян празднует свой день рождения.

Ей исполнилось 37 лет. По этому поводу ее старшая сестра Ким опубликовала серию совместных снимков в Instagram.

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"С днем ​​рождения, ты серьезно самая удивительная волшебница, которую я знаю. У тебя большое сердце и ты заботишься обо всех вокруг, ты лучшая мама и друг своего маленького круга!

Ты свет в моей жизни и жизни всех вокруг тебя. Я даже не могу выразить словами, как я счастлива, что ты моя сестра! Нет никого, с кем было бы лучше быть рядом в этой жизни! Я люблю тебя", - написала Ким.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Сестры Кардашьян решили похвастаться развлечениями перед подписчиками в Instagram. Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.

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27
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