Ким Кардашян напугала сеть пораженным болезнью лицом

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян поразила сеть снимком без макияжа.

Фото появилось на просторах Instagram.

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Автор: @kimkardashian Ким Кардашьян с макияжем.

Звезда страдает сложным аутоиммунным заболеванием, которое не поддается лечению. Псориаз, который обнаружили у знаменитости - проявляется в виде небольших красных ран, покрытых белыми чешуйками.

На фотографии видно кожу Ким, которую поразил псориаз.

Автор: @poosh Ким Кардашьян без макияжа.

"Если у вас псориаз, вы не можете позволить ему разрушить вас или забрать у вас все самое лучшее, вы должны бороться, как это делает Ким", - говорилось в публикации.

Кардашьян рассказала, что на фоне псориаза у нее развилась болезнь суставов - псориатический артрит.

Теледива и бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян испугала фанатов диагнозом неизлечимой болезни. У звезды диагностировали две опасные болезни - волчанка и ревматоидный артрит.