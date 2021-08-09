"Килограммы исчезают сами собой" - Приходько поделилась, как избавилась от 20 кг

Анастасия Приходько призналась, что помогло ей похудеть Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько похудела на 20 килограммов после родов. Секретом стройности называет грудное вскармливание малыша, рассказала исполнительница за кулисами шоу "С Днем рождения, Украина!".

"Не буду вам врать, никаких особых диет не придерживалась. Это все "диета" для грудного вскармливания - им все вареное или приготовленное на пару. Питаться надо по специальному графику, по часам. Так, чтобы в организм попали все необходимые микроэлементы", - поделилась Приходько.

Также Анастасия призналась, что устала питаться по графику.

"Я так устала от этого, ведь пошел 4-й месяц, а я продолжаю питаться по этим табличках. И как результат, килограммы исчезают сами собой", - сказала мать троих детей.

Кроме этого, Приходько отметила, что спортом не занимается.

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4 месяца назад певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Сына назвали Лука.