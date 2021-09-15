Киевлянка с крупнейшими в мире скулами снова легла под нож пластического хирурга: что изменила на этот раз

Фото: @_just__queen_

Блогер из Киева и обладательница самых больших скул в мире 32-летняя Анастасия Покрещук снова решила сделать пластическую операцию.

Этим похвасталась в Instagram.

На этот раз она решила увеличить грудь. Настоящая грудь у нее слишком маленькая, говорит Покрещук.

Желаемый размер удалось сделать не с первого раза. Нужно время, чтобы кожа растянулась. Через полгода Покрещук все же увеличили грудь до желаемого объема.

Операцию блогер делала в турецком Стамбуле.

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"Я счастлива и хорошо себя чувствую", - прокомментировала она.

View this post on Instagram A post shared by Anastasiia👑 (@_just__queen_)

Блогер 32-летняя Анастасия Покрещук не прекращает изменять себя. Сначала она увеличила губы, потом скулы. Ранее Покрещук сделала пластику груди в турецкой клинике. За операцию заплатила более €3 тыс.