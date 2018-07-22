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воскресенье, 22 июля 2018 16:21

Киану Ривз поразил фанатов утомленным видом
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Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Фото: dailymail.co.uk
Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"

Голливудскую звезду 53-летнего Киану Ривза заметили на съемках фильма "Джон Уик 3" в Нью-Йорке. Актер отдыхал в перерыве между сценами, которые снимались на Манхэттене.

Киану выглядел слишком измученным и запыхавшимся. Был одет в черный деловой костюм, галстук и темно-синий халат. Его длинные волосы были мокрые, так как накануне он снимал в сцене с ливнем.

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Съемки проводятся несколько ночей подряд, и актер выглядел заспанным.

Автор: dailymail.co.uk
  Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Автор: dailymail.co.uk
  Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"
Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"

Трилогия "Джон Уик" рассказывает историю наемного убийцы на пенсии, который вернулся в бизнес из-за мести. Бандиты убивают его щенка и похищают старинный автомобиль.

Неожиданная популярность ленты удивила даже ее создателей. В прокате первая часть собрала почти $90 млн, что в три раза больше ее стоимости. Третья часть трилогии выйдет 17 мая 2019.

dailymail.co.uk
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