Киану Ривз поразил фанатов утомленным видом

Фото: dailymail.co.uk

Голливудскую звезду 53-летнего Киану Ривза заметили на съемках фильма "Джон Уик 3" в Нью-Йорке. Актер отдыхал в перерыве между сценами, которые снимались на Манхэттене.

Киану выглядел слишком измученным и запыхавшимся. Был одет в черный деловой костюм, галстук и темно-синий халат. Его длинные волосы были мокрые, так как накануне он снимал в сцене с ливнем.

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Съемки проводятся несколько ночей подряд, и актер выглядел заспанным.

Автор: dailymail.co.uk Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"

Автор: dailymail.co.uk Киану Ривз снимается в продолжении фильма "Джон Уик"

Трилогия "Джон Уик" рассказывает историю наемного убийцы на пенсии, который вернулся в бизнес из-за мести. Бандиты убивают его щенка и похищают старинный автомобиль. Неожиданная популярность ленты удивила даже ее создателей. В прокате первая часть собрала почти $90 млн, что в три раза больше ее стоимости. Третья часть трилогии выйдет 17 мая 2019.