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понедельник, 20 декабря 2021 19:00

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сияли на зеленой дорожке премьеры "Матрицы 4"
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Премьерный показ "Матрицы: Воскресение", являющейся четвертой частью культовой ленты, прошел в американском Сан-Франциско. Фильм представляла режиссер Лана Вачовски.

В Театре Кастро установили вместо красного коврового покрытия – зеленое. Перед камерами позировали исполнители главных ролей и звездные гости. Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити, выбрала черное платье от Oscar de la Renta. Жена Вилла Смита Джада предстала в Giambattista Valli. Вместе с ней посетил премьеру и сын Джейден. Индийская модель и актриса Приянка Чопра выбрала наряды от Halpern Studio.

Какие образы выгуляли звезды на вечере премьер, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.

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Канадская актриса Керри-Энн Мосс
Фото: Reuters
Американский актер Нил Патрик Гаррис
Американский актер Ягья Абдул-Матин II
Канадский актер Киану Ривз
Премьерный показ "Матрицы: Воскресение", являющейся четвертой частью культовой ленты, прошел в американском Сан-Франциско

Студия Warner Bros. представила трейлер нового фильма "Матрица: Воскресение". Картина станет четвертой в культовой серии "Матрицы".

Премьера "Матрицы: Воскресение" в Украине запланирована на 22 декабря. Тогда же фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Судя по трейлеру, события будут развиваться то в цифровом мире матрицы, то в реальном. Главный герой Нео, которого играет Киану Ривз, очевидно, должен вспомнить события прошлого, ведь в трейлере постоянно показывают сцены из предыдущих частей "Матрицы".

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