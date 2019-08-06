Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда

Фото: @catherinezetajones

Голливудская актриса 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс засветилась в сети в украинской вышиванке.

В Instagram звезда выставила фото, на котором предстала в наряде от украинского дизайнера Юлии Магдич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэтрин Зета-Джонс поделилась нежными семейными фото

Кэтрин позировала с мужем Майклом Дугласом, сидя за столиком в кафе.

Для свидания со второй половинкой Зета-Джонс выбрала белую вышиванку с красными вышитыми цветами и узорами, белую кепи и солнцезащитные очки.

Поклонники засыпали звезду комплиментами по поводу ее стильного образа.

"Прекрасная пара", "Кэтрин, вы такая стильная", "Вам так идет этот наряд", "Ты - вдохновение", "Идеальная пара", - пишут они.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет своей красоты. Звезда заверила, что именно аргановое масло помогает ей оставаться неповторимой.