Кэти Перри и Орландо Блум не женятся

Кэти Пэрри и Орландо Блум. Фото:hellomagazine.com

Кэти Перри и Орландо Блум решили отложить свадьбу.

Влюбленные изменили сроки проведения свадьбы, чтобы отпраздновать его именно в том месте, где они хотят, сообщили в Us Weekly.

Всего запланировано два торжества: одно - для узкого круга, а другое - масштабное,

Также в издании добавили, что Перри и Блум с большим удовольствием продумывают каждую деталь предстоящего праздника.

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