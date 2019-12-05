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четверг, 05 декабря 2019 13:10

Кэти Перри и Орландо Блум не женятся

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Кэти Перри и Орландо Блум не женятся
Кэти Пэрри и Орландо Блум. Фото:hellomagazine.com

Кэти Перри и Орландо Блум решили отложить свадьбу.

Влюбленные изменили сроки проведения свадьбы, чтобы отпраздновать его именно в том месте, где они хотят, сообщили в Us Weekly.

Всего запланировано два торжества: одно - для узкого круга, а другое - масштабное,

Также в издании добавили, что Перри и Блум с большим удовольствием продумывают каждую деталь предстоящего праздника.

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Рианну заподозрили в беременности после ее появления на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards-2019 с округлым животиком.

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05
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