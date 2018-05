Кендалл Дженнер в прозрачном платье похвасталась модельной фигурой

Звезда реалити-шоу модель Кендалл Дженнер посетила мероприятие марки Tiffany & Co. Paper Flowers.

Для выхода красавица нарядилась в платье, которое обнажило ее длинные ноги, и имело прозрачный топ, под которым не было бюстгальтера.

Розом с Кендалл на красной дорожке позировали Хейли Болдуин, Мишель Уильямс и другие.

Ранее жена известного футболиста Криса Смолингга, Сэм Кук, вышла на красной дорожке в откровенном образе.

Жена спортсмена надела пиджак на голое тело, дополнила образ брюками и босоножками.

Пара позировала фотографам на вручении премии Manchester United Player Of The Year Awards 2018 в Old Trafford Centre.