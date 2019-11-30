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суббота, 30 ноября 2019 15:28

Кейт Миддлтон тайно прошла практику по домашним родам

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Кейт Миддлтон тайно прошла практику по домашним родам
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Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон работала инкогнито два дня в родильном отделении Кингстонского госпиталя на юго-западе Лондона.

27 ноября на сайте королевской семьи появилось объявление о том, что "герцогиня Кембриджская завершила двухдневную практику в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне", пишет издание Mirror.

Что интересно, о работе Кейт Миддлтон в родильном центре не было известно никаких подробностей, ведь это не афишировалось. Кингстонское больница известна тем, что предлагает женщинам помощь в домашних родах.

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В течение двух дней Кэтрин наблюдала за робой врачей и общалась с ними о детском здоровье и послеродовые травмы.

Кейт Миддлтон подозревают в беременности четвертым ребенком. Дочь герцогов Кембриджских принцесса Шарлотта подогрела слухи об этом в новой школе.

Девочка сказала, что совсем скоро во второй раз станет старшей сестрой, ведь ее мама ожидает появление еще одной дочери.

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30
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