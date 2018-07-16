Кейт Миддлтон подчеркнула стройную талию ярким платьем

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Британские знаменитости посмотрели финал среди мужчин теннисного турнира Уимблдон.

Посмотреть игру Новака Джоковича и Кевина Андерсона пришли Кейт Миддлтон и принц Уильям, Эмма Уотсон, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Уинслет, Хью Грант со своей супругой Анной Эберштейн и другие звезды.

Присутствовала на матче и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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Для своего очередного выхода в свет 36-летняя герцогиня Кембриджская выбрала элегантное ярко-желтое платье от Dolce & Gabbana. Все та же сумка от Dolce & Gabbana, с которой она появилась на турнире днем ранее, завершила ее образ.

Принц Гарри и Мэган Маркл сменили 4 образа за 3 дня Первую официальную поездку в качестве супругов принц Гарри и Меган Маркл совершили в Ирландию.