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вторник, 14 сентября 2021 14:24

Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж
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Кейт Хадсон выходит замуж за Дэнни Фудзикаву.
Фото: @katehudson
Пара вместе более четырех лет.
Вместе они воспитывают общую дочь Рани.

Американская актриса 42-летняя Кейт Хадсон обручилась с музыкантом 35-летним Дэнни Фудзикавой.

Об этом сообщила в Instagram.

Хадсон опубликовала селфи с возлюбленным на вершине горы. На фото пара целовалась. На безымянном пальце знаменитости красуется помолвочное кольцо.

"Поехали", - лаконично подписала снимок актриса.

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С Фудзикавой Хадсон встречается более четырех лет. Вместе воспитывают общую дочь Рани, которой в октябре исполнится три года.

Для Хадсон это второй брак. Впервые она вышла замуж за музыканта Криса Робинсона, от которого родила сына Райдера. Также у звезды есть сын 10-летний Бингем от солиста группы Muse Мэттью Беллами.

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Пара сможет пожениться благодаря решению отца певицы 69-летнего Джейми Спирса прекратить опекунство над дочерью.

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