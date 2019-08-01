"Кажется, что я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом

Фото: instagram/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская зажгла сеть горячими фото в купальнике.

Звезда отдыхала с друзьями в греческом отеле. Позировала в купальнике, который практически не было видно, особенно сзади, продемонстрировав упругие ягодицы, роскошный бюст и отличный пресс. А снимками поделилась в Instagram.

"Тушка гриль", "С пылу с жару ... Вам может так не казаться, мне кажется, что я - богиня", "Изображаю телочку. Типа, секси-чика", - подписала Каминская с юмором горячие кадры.

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Поклонники были в восторге от обнаженного тела Каминской. Многие тоже решил ответить ей с юмором.

"Фото под названием "в активном поиске","Таки да - секси","Красотка","Богиня","Баба огонь","Очень секс", - написали возбужденные фанаты.

Украинская певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский 2 июля официально развелись, но только сейчас стала известна причина разрыва. На развод подал мужчина. Свои исковые требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчиком не сложилась, говорилось в сообщении. Каминский утверждал, что после рождения детей они со Славой начали отдаляться.