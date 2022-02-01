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вторник, 01 февраля 2022 16:37

"Казалось, это глупая идея" - Позитив раскрыл, кто инициировал распад "Время и Стекло"

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Бывший участник "Время и Стекло" Позитив, настоящее имя Алексей Завгородний, впервые признался, кто был инициатором распада группы. История дуэта неожиданно завершилась в 2020 году.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  История дуэта "Время и Стекло" неожиданно завершилась в 2020 году
История дуэта "Время и Стекло" неожиданно завершилась в 2020 году

Музыкант рассказал, кто именно предложил пойти разными творческими путями, в интервью Лизе Дидковской на YouTube. Выяснилось, что инициатором была его коллега Надежда Дорофеева.

"Все девушки, работающие в группах, хотят быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: "Мы заигрались с дуэтом, закрываем наш проект и идем дальше". Она мне просто сказала: "Я хочу идти сольно". Как мне казалось, это глупая идея, я мог бы еще поработать в группе, я думаю, что и Надя", - признался Позитив.

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Впрочем, бывшие участники группы остаются близкими друзьями и после такого решения певицы.

"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приятно. То же самое по моих треках, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мысль", – сказал рэпер.

30 октября 2020 года "Время и Стекло" провели последний концерт в Киеве. Продюсеры коллектива - Потап и Ирина Горовая - рассекретили причину распада группы журналистам "Зіркового шляху". Надя Дорофеева будет продолжать карьеру певицы сольно.

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