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четверг, 26 сентября 2019 12:47

Катя Осадчая пострадала от мошенников

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Катя Осадчая пострадала от мошенников
Катя осадчая пострадала от мошенников. Фото: @kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая пострадала от действий мошенников, которые распространяют ложную информацию от ее имени.

Знаменитость пожаловалась на это поклонникам в Instagram.

Оказалось, что неизвестные рекламируют от имени Осадчей средство от образований на ступнях.

По словам звезды, сначала она отнеслась несерьезно к этой информации.

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"Когда меня начали спрашивать знакомые, помогла мне какая-то мазь от косточек, я уже решила написать здесь. В интернете распространяют мое интервью, или прямую речь, как рекламу средства от образований на ступнях", - прокомментировала Осадчая.

Телеведущая говорит, что никогда не имела подобных проблем и не рекламировала такое средство. Звезда попросила не верить фейковой информации и не вестись на мошенников.

"Как бы мне ни было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей. Например, Юрий Горбунов 2 года боролся с мангустином. Теперь мошенники пользуются моим именем. Спасибо за ваше внимание и будьте здоровы ", - подытожила ведущая.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Недавно Катя Осадчая порадовала поклонников соблазнительными снимками в бикини. Пляжные фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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