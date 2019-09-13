Катафакл, несколько платьев и 300 гостей: Ксения Собчак вышла замуж

Фото: @wedding_magazine_russia

Российский политик и актриса Ксения Собчак сегодня, 13 сентября, вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

После регистрации в ЗАГСе 37-летняя звезда и ее 44-летний новоиспеченный муж обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

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На церемонию пара пригласила около 300 гостей. Поздравить со свадьбой Ксению и Константина придут ведущий Андрей Малахов, актер и продюсер Федор Бондарчук,генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, актриса Рената Литвинова, певица Земфира, дизайнер Ульяна Сергиенко и другие звезды российского шоу-бизнеса. Ведущим праздника станет Игорь Верник.

Молодожены сели в украшенный катафалк, на котором было написано "Пока смерть не разлучит нас". Чтобы подъехать к храму, пара изменила транспорт на карету.

За несколько часов до свадьбы Собчак показала в своем Instagram снимок в подвенечном платье от Bosco Ceremony.

Слухи о неверности Собчак появились в конце декабря 2018. Говорили, у нее роман с режиссером 43-летним Константином Богомоловым. Их видели вместе в ресторанах. На прошлой неделе Виторган встретился с любовником жены в кафе в центре Москвы. Мужчины подрались. Максим сломал Богомолову нос.