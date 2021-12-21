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вторник, 21 декабря 2021 16:57

"Карпатские медитации" голого Фагота произвели фурор в сети: провокационный кадр
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Музыкант Олег "Фагот" Михайлюта поразил подписчиков эротическим фото.

Вокалист группы "ТНМК" поделился фото в Instagram, на котором позировал полностью голым. Пикантное место прикрыл смайлом. Сфотографировался в сауне в Карпатах. В прошлом году певец публиковал похожий кадр в сети, но показался обнаженным со спины.

"Карпатские медитации vol.2", – подписал фото.

Вокалист группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта поразил подписчиков голым фото
Фото: instagram.com/fahot
Музыкант показал, как отдыхает в Карпатах
Публикация Фагота произвела фурор в сети
Публикация Фагота произвела фурор в сети
Публикация Фагота произвела фурор в сети

В комментариях солист группы рассказал подписчикам, что отдыхает в селе Яблуница. Поклонники поделились впечатлениями от голого фото звезды:

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"В этом году другой ракурс", "Аполлон", "Словно в аквариуме", "Красив", "Богатырь".

Нельзя быть вне политики. Об этом сказал вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, известный как Фагот.

На вопрос "Может ли быть артист вне политики?" музыкант ответил:

"Никто не может быть вне политики. Оно все перемешано, это нужно осознать. Ты можешь говорить: "Я вне политики". Но это значит, что ты говоришь: "Я могу смотреть, но не хочу", - сказал Михайлюта.

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