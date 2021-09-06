Карди Би второй раз стала мамой и показала фото из роддома

28-летняя американская реперка Карди Би второй раз стала мамой.

Звезда, настоящее имя которой Белкалис Альманзар, родила своему мужу, рэперу Offset сына. Известием звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала снимок из родильного, на котором держит с любимым малыша. Супруги нежно смотрит на новорожденного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сюрприз для фанатов: кто из звезд ошарашивал новостью об отцовстве

Карди Би с Offset и сыном. Фото: instagram.com/iamcardib

Исполнительница рассказала, что мальчик появился на свет 4 сентября. Имени новорожденного звезда пока не рассекретила.

21 августа украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая в третий раз стала мамой, выписалась из роддома. Знаменитость вместе с малышом приехала домой и показала в Instagram, как их встречал старший сын Ивасик.