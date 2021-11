Карди Би в золотой маске, Винни Харлоу в сверхкоротком платье и другие звезды, поражавшие образами на AMAs 2021

Главными победителями ежегодной церемонии American Music Awards стали участники южнокорейского поп-группы BTS. Коллектив получил три награды, среди которых и звание лучших артистов года. Лучшей поп-певицей в шестой раз стала Тейлор Свифт. А клип Lil Nas X на песню Montero (Call Me By Your Name), над которым работала украинская режиссер Таня Муиньо, получил награду в номинации "Любимое музыкальное видео".

На красной дорожке в Лос-Анджелесе знаменитости продемонстрировали эпатажные наряды. Мероприятие посетили канадская модель Винни Харлоу, американская рэпер Карди Би, актриса и певица Оливия Родриго и многие другие.

Какими образами поражали звездные гости, узнаете в фотоподборке Gazeta.ua.

Фото: Reuters

American Music Awards - это ежегодная американская музыкальная премия, созданная американским телепродюсером Диком Кларком для телевизионной сети ABC 1973 года. AMAs выбирает победителей путем опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.