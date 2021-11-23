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вторник, 23 ноября 2021 17:59

Карди Би в золотой маске, Винни Харлоу в сверхкоротком платье и другие звезды, поражавшие образами на AMAs 2021
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Главными победителями ежегодной церемонии American Music Awards стали участники южнокорейского поп-группы BTS. Коллектив получил три награды, среди которых и звание лучших артистов года. Лучшей поп-певицей в шестой раз стала Тейлор Свифт. А клип Lil Nas X на песню Montero (Call Me By Your Name), над которым работала украинская режиссер Таня Муиньо, получил награду в номинации "Любимое музыкальное видео".

На красной дорожке в Лос-Анджелесе знаменитости продемонстрировали эпатажные наряды. Мероприятие посетили канадская модель Винни Харлоу, американская рэпер Карди Би, актриса и певица Оливия Родриго и многие другие.

Какими образами поражали звездные гости, узнаете в фотоподборке Gazeta.ua.

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Американская рэп-исполнительница Карди Би
Фото: Reuters
Американский актер и певец Билли Портер
Американская певица Хлоя
Американский поп-исполнитель Machine Gun Kelly с дочерью Кэйси Колсон Бейкер
Американский продюсер Джимми Джем с дочерью Беллой Гаррис

American Music Awards - это ежегодная американская музыкальная премия, созданная американским телепродюсером Диком Кларком для телевизионной сети ABC 1973 года. AMAs выбирает победителей путем опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.

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