Кардашьян обвиняют в плохом отношении и в невыплате зарплаты персоналу

На американскую звезду и модель Ким Кардашьян подал иск в суд ее домашний персонал. Семь человек обвиняют ее в плохом отношении, невыплате зарплаты и незаконном использовании труда подростков.
Пишет Page Six.
Сообщается, что Ким часто уменьшала зарплату, а ее бывший муж Канье Уэст заставлял садоводов и другую обслугу надевать "жуткие коричневые халаты". Кроме того, в их доме работали несовершеннолетние.
"Если подростки были наняты и работали больше часов, чем установлено законом, может быть возбуждено дело о нарушении правил детского труда", - заявил источник издания.
По словам адвоката Кардашьян, Ким никогда напрямую не сотрудничала с персоналом.
"Она никогда не была замешана в подобных скандалах. Ким очень гордится тем, что вовремя платит людям за их работу, поэтому этот вопрос не имеет к ней никакого отношения", - заверил инсайдер издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Американская звезда и модель Ким Кардашьян попала в скандал с контрабандой. Правительство США хочет конфисковать у нее древнеримскую скульптуру. Скульптура датируется I-II веком н. е. Это женская фигура ниже пояса, статуя Афины скульптора Мирона. Стоит 750 тыс. долларов.
Комментарии