Кардашьян обвиняют в плохом отношении и в невыплате зарплаты персоналу

Домашний персонал американской звезды Ким Кардашьян подал иск в суд на нее. Ее обвиняют в плохом отношении, невыплате заработной платы и незаконном использовании труда подростков. ФОТО: instagram.com/kimkardashian

На американскую звезду и модель Ким Кардашьян подал иск в суд ее домашний персонал. Семь человек обвиняют ее в плохом отношении, невыплате зарплаты и незаконном использовании труда подростков.

Пишет Page Six.

Сообщается, что Ким часто уменьшала зарплату, а ее бывший муж Канье Уэст заставлял садоводов и другую обслугу надевать "жуткие коричневые халаты". Кроме того, в их доме работали несовершеннолетние.

"Если подростки были наняты и работали больше часов, чем установлено законом, может быть возбуждено дело о нарушении правил детского труда", - заявил источник издания.

По словам адвоката Кардашьян, Ким никогда напрямую не сотрудничала с персоналом.

"Она никогда не была замешана в подобных скандалах. Ким очень гордится тем, что вовремя платит людям за их работу, поэтому этот вопрос не имеет к ней никакого отношения", - заверил инсайдер издание.

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Американская звезда и модель Ким Кардашьян попала в скандал с контрабандой. Правительство США хочет конфисковать у нее древнеримскую скульптуру. Скульптура датируется I-II веком н. е. Это женская фигура ниже пояса, статуя Афины скульптора Мирона. Стоит 750 тыс. долларов.