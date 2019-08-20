Каравай & маца: сметь обговаривает первых леди Украины и Израиля

Фото: @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву жене премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху.

Фотоотчет супруга президента опубликовала в Instagram.

Жены гарантов посетили Дом с химерами и мемориал Бабьего Яра.

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"Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - подписала совместные фото Зеленская.

Для встречи с Нетаньяху первая леди выбрала белое платье длины миди от украинского бренда Dafna May. Цена платья на сайте - более 12 тыс. грн.

Подписчики, которых накопился 1 млн, засыпали Зеленскую комментариями.

"Наша гордость", "волшебная первая леди", "великолепный наряд", "словно с картинки сошли", "кинула наш каравай, бросим ее мацу", "позор такой гости", "что вы такие злые? Сара просто на диете и не ест хлеб".

Елена сначала удалила пост с общими фото с Нетаньяху через кучу вопросов куска каравая, который первая леди Израиля выбросила на землю.

Жене израильского премьер-министра Саре Нетаньяху не понравилось, что командир самолета не приветствовал ее как положено, а позже первая леди отказалась есть каравай.